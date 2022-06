Spotřební daň z benzínu a nafty se snížila. Pohonné hmoty by tím měly zlevnit až o 1,80 Kč na litr

Autor: Depositphotos

Od 1. června došlo k dočasnému snížení spotřební daně z benzínu a motorové nafty a to o 1,50 Kč na litr. Po započtení DPH by konečná cena pohonných hmot měla klesnout až o 1,80 Kč na litr (kvůli poklesu spotřební daně se sníží i odvod DPH). Opatření, kterým chce stát pomoci s vysokými cenami, je zatím schválené na čtyři měsíce.

Ode dneška stát na čtyři měsíce snižuje spotřební daň z nafty a benzínu o korunu padesát, což je u nafty snížení až na minimální sazbu danou evropskou směrnicí. Po započtení DPH může cena pro řidiče na pumpách klesnout až korunu osmdesát, informoval ministr financí Zbyněk Stanjura a zdůraznil, že stát má jen omezené možnosti, jak ceny paliv na pumpách ovlivnit.





Rozhodnutí evropských lídrů zakázat dovoz většiny ruské ropy je bezpochyby správné, ale logicky bude tlačit cenu ropy vzhůru a bude umenšovat pozitivní vliv našeho snížení daně. A cena surové ropy na světových trzích, vývoj cen na komoditní burze v Rotterdamu či cenová politika rafinérských společností, to jsou bohužel faktory, které ovlivnit nedokážeme, vysvětlil Stanjura s tím, že konečnou cenu pohonných hmot ovlivňují i kurzové změny české koruny vůči americkému dolaru.

Snížení spotřební daně je zatím schválené od června do září.

Podle odhadů Ministerstva financí by se zlevnění mělo na pumpách projevit v nejbližších dnech, nejpozději do týdne. Zpoždění promítnutí snížení daně do konečné ceny očekáváme z důvodu postupného doprodeje původního paliva, a to v návaznosti na velikost sítě čerpacích stanic a četnost nových dodávek pohonných hmot, uvedl ministr financí.

Ministerstvo financí v květnu rozšířilo svůj monitoring cen pohonných hmot na celý distribuční řetězec a trvání cenové kontroly prodloužilo do konce září. Cílem je dohlédnout na distributory pohonných hmot, aby snížili velkoobchodní marže na úroveň, kde byla před tím, než začala válka na Ukrajině. Kontroly mají také pohlídat, že se snížená spotřební daň plně promítne do konečných cen a ne do marží.

Získané informace z monitoringu bude Ministerstvo financí (MF) vyhodnocovat spolu s Finanční správou, jež disponuje údaji o všech transakcích distributorů pohonných hmot. Ministerstvo pak začne od 8. června na týdenní bázi reportovat data o promítání nižší spotřební daně do koncové ceny pohonných hmot. V případě nepříznivých výsledků kontroly je MF připraveno zavést cenovou regulaci stanovující maximální výši marží u distributorů pohonných hmot, kteří jsou v ČR plátci spotřební daně, upozornil Stanjura, podle kterého za čtyři měsíce snížené spotřební daně státní rozpočet přijde zhruba o 4,2 mld. Kč.

Vyvážit by to mohly tzv. inflační příjmy, které do státní kasy plynou kvůli většímu výběru DPH a které mohou za celý rok pro rozpočet znamenat až 15 miliard korun navíc.