Na jaké vyšetření máte nárok v rámci preventivní prohlídky u praktického lékaře?

U všeobecného praktického lékaře máte na tzv. všeobecnou preventivní prohlídku nárok jednou za dva roky. Měli byste na ní chodit i v případě, že nemáte žádné zdravotní problémy. Obsah a frekvenci preventivní prohlídky u praktického lékaře definuje vyhláška č. 70/2012 Sb.

Lékař s vámi doplní anamnézu (včetně sociální) se zaměřením na její změny, rizikové faktory a profesní rizika. V rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních a plicních onemocnění, hypertenze, diabetu mellitu, poruch metabolismu tuků a na výskyt nádorových onemocnění a závislostí. Projde s vámi také očkování, a to nejenom povinné a pojišťovnou hrazené vakcinace (např. proti tetanu), ale také přeočkování u těch nepovinných (např. proti klíšťové encefalitidě), vyjmenovala mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

Preventivní prohlídka u praktického lékaře podle ní dále obsahuje komplexní fyzikální vyšetření (změření tlaku, vyšetření štítné žlázy pohmatem, kontroloa srdce a plic poklepem a poslechem, prohlídla žil a tepen na dolních končetinách, zjištění indexu tělesné hmotnosti (BMI)). Orientačně by vám měl podle Plívové vyšetřit i zrak a sluch a dále vyšetřit moč diagnostickým papírkem.

Do preventivní prohlídky podle Plívové spadá také onkologická prevence. Zhodnocují se rizika z hlediska aktualizované rodinné, osobní a pracovní anamnézy. V této souvislosti je vyšetřena kůže a kožní znaménka. U žen od 25 let, v jejichž rodině byl zaznamenán výskyt zhoubného nádoru prsu nebo mají jiné rizikové faktory, by měl praktický lékař provést klinické vyšetření prsů a poučit je o samovyšetřování, informovala Plívová s tím, že u mužů se při pozitivní rodinné anamnéze (nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů) dělá klinické vyšetření varlat a u zjištěného podezření na rakovinu prostaty také vyšetření per rectum.

Součástí preventivní prohlídky je také kontrola a zajištění předepsaných preventivních vyšetření, která se provádějí ve stanoveném věku. Za tím účelem by vám všeobecný praktický lékař měl vypsat žádanku a poté s vámi také zhodnotit výsledky.

Jedná se o následující vyšetření:

laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu a jeho jednotlivých částí (HDL, LDL a triacylglycerolů) ve 30, 40, 50 a 60 letech,

laboratorní vyšetření cukru v krvi (glykemie) ve 30 letech a od 40 let ve dvouletých intervalech od posledního vyšetření.

Obě tato vyšetření vám budou vždy provedena při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u praktického lékaře pro děti a dorost (zhruba v 18 letech) a následně ve stanovených intervalech.

Dále:

vyšetření elektrické činnosti srdce neboli EKG ve 40 letech a dále pak ve čtyřletých intervalech.

Dále:

vyšetření funkce ledvin stanovením koncentrace sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace u pacientů s diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi v 50 letech (a dále pak každé 4 roky).

Dále:

doporučení preventivního očního vyšetření od 45 do 61 let , a to ve čtyřletých intervalech.

Dále:

screening zhoubného nádoru tlustého střeva a konečníku prostřednictvím speciálního testu stanovení okultního krvácení ve stolici od 50 let jedenkrát ročně a od 55 let jednou za dva roky.

Toto vyšetření je možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let.

Dále:

u žen od 45 let lékař ověří, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních dvou let. Není-li, lékař doporučí provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření (doporučení na screening kolorekta a nádoru prsů může ženě také vystavit gynekolog).

Preventivní prohlídky, které trvají zhruba 30 – 60 minut, jsou plně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.