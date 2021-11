DIners Club vstoupí do nebankovního registru CNCB, pro stávající zákazníky se nic nezmění

Stejnojmenný vydavatel platebních karet Diners Club vstoupí do nebankovního registru CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau (CNBC). Vyplývá to z podmínek o zpracování osobních údajů Diners Club, které již s nebankovním registrem počítají.

Na dotaz Měšce potvrdil informaci mluvčí Diners Club Radovan Ivánek, ale s tím, že termín vstupu do registru ještě není určený: Nemyslíme si, že to bude dříve jak ve 2. polovině roku 2022, napsal Ivánek.

Nebankovní registr CNCB sbírá všechny informace o závazcích, které mu spolupracující partner registru předává. Registr tak obsahuje nejen informace o historii splácení či prodlení splátek, ale také nové žádosti o úvěrové produkty, včetně probíhajících, nebo neschválených.

V praxi to znamená, že vstupem společnosti Diners Club do nebankovního registru již budou závazky z platebních karet Diners Club viditelné. To může mít následný negativní vliv na bonitu při žádostech o další úvěrové produkty, typicky hypotéku nebo úvěry na bydlení. Údaje o kartách se budou do registru předávat ale až po vstupu Diners Club do CNBC, což ještě pár měsíců potrvá.

Dobrou zprávou je, že pokud patříte mezi stávající držitele karet Diners Club, změna se vás nijak nedotkne a informace o vašich kreditkách/závazcích registru předávány nebudou, a to ani po vstupu Diners Club do CNBC. Ovšem jen do té doby, dokud neprovedete změnu limitu karty. Se změnou totiž musíte odsouhlasit nové podmínky a v nich už nebankovní registr bude součástí.