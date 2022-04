MPSV spustilo aplikaci Smart Migration, pomůže uprchlíkům s orientací v českém prostředí

Od 12. dubna 2022 mohou lidé prchající před válkou na Ukrajině využívat ve svých telefonech aplikaci Smart Migration (Chytrá migrace), která uživatelům pomůže s informacemi o zaměstnání, zdravotní péči či vzdělávání. Součástí aplikace jsou interaktivní tutoriály, které navigují, jak hledanou informaci najít.

Informace budou postupně aktualizovány a doplňovány. Chceme, aby se aplikace Smart Migration do budoucna stala součástí dlouhodobé informační strategie MPSV vůči cizincům. Je to další způsob, jakým digitalizujeme to nejpodstatnější. Podobným důležitým krokem bylo třeba představení aplikace pro on-line žádost o humanitární dávku a solidární příspěvek. Pokud jde o funkčnost, i tu chceme postupně rozšiřovat, uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.





Aplikace je zatím dostupná pouze pro androidy v Google Play, telefony s iOS si budou moci aplikaci stáhnout v dohledné době.

Aplikaci Smart Migration vyvinul výzkumný tým Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Projekt podpořila Technická agentura ČR.

Na projektu se podílela Ukrajinská iniciativa (UIČR) a také odborníci ze vzdělávacího institutu MIOK při Lvovské polytechnické univerzitě, kteří poskytli zpětnou vazbu k obsahu aplikace