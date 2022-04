Stát připravuje jazykové kurzy pro Ukrajince. Přednost budou mít žadatelé o práci

Ministerstvo školství spolu s ministerstvem práce a sociálních věcí připravují jazykové kurzy pro občany z Ukrajiny, kteří jsou držiteli povolení k pobytu v rámci dočasné ochrany.

Kurzy budou nabízeny a financovány prostřednictvím Úřadu práce ČR a mají sloužit především lidem zaregistrovaným jako uchazeči o práci. Součástí kurzů bude i kariérní poradenství. Kurzy bude stát financovat z operačního programu Zaměstnanost.





Nyní chystáme osnovy těchto jazykových kurzů. Budeme zohledňovat délku vzdělávání, požadavky na lektory, a především pak úroveň jazykových znalostí, které by absolventi kurzů měli dosáhnout. Počítáme se zapojením již fungujících škol a školských zařízení i s účastí zkušených lektorů ze soukromého sektoru, uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Resort školství také nedávno vypsal dvě výzvy zaměřené na děti přicházející z válkou devastované země.

Výzva „Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022“ je určena na podporu intenzivního vzdělávání pro děti ve věku 14 až 18 let. Má za úkol zlepšit komunikaci dětí v češtině, aby se zamezilo předčasným odchodům ze školy kvůli jazykové bariéře.

Do výzvy se mohou zapojit veřejné vysoké školy, školská zařízení, územní samosprávné celky i dobrovolné svazky obcí. MŠMT vypsalo i výzvu na adaptační skupiny pro děti. Ta je zaměřena na podporu volnočasových skupin pro děti od 3 do 15 let.