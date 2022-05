Motorkáři si mohou vyzkoušet nebezpečné situace nanečisto v on-line aplikaci

Autor: Depositphotos Inc.

Sednete na motorku a projíždíte obytnou zónou. Musíte být obezřetní, protože kolem se pohybují lidé. Po levé straně ulice jde mladík a dívá se do telefonu. Po pár metrech těsně před vámi z bočního parkovacího stání prudce vycouvá auto, za chvíli míjíte dva kluky, co podél ulice hrají fotbal. Když už jste téměř na konci zóny, vběhne vám do cesty dítě, kterému utekl míč.

Všechno, co vás může při řízení motorky běžně každý den potkat, si můžete vyzkoušet v nové aplikaci Hazard Perception, kterou spustilo ministerstvo dopravy (MD) od 27. května 2022 na svém portálu E-testy (informační systém pro vykonávání elektronických testů). Aplikaci vyvinula nezisková organizace Tým silniční bezpečnosti společně s Autoklubem ČR a platformou Vize 0.





Vaším úkolem je v aplikaci identifikovat okamžiky, které jsou rizikové. Sledujete jízdu z pozice řidiče motorky.

Je to vlastně hra. Aplikací projede zájemce za virtuálními řídítky motorky a odhaluje riziková místa a nebezpečné chování ostatních účastníků silničního provozu, říká Roman Budský, dopravní expert Platformy VIZE 0. Hráč sleduje jízdu a ve chvíli, kdy má za to, že je situace riziková, klikne do obrazu. Video se zastaví na pět vteřin a účastník má čas na označení konkrétního nebezpečí.

Po ukončení jízdy je možné si projít video znovu, tentokrát bez interakce. Program sám ukáže rizika a zdůvodní, co by se v té chvíli mohlo stát.

Aplikace Hazard Perception bude sloužit autoškolám k výuce jízdy na motorce, časem by se mohla stát součástí závěrečných zkoušek.

Vylepšujeme proces výuky i zkoušení v autoškolách a toto je jedna z cest, která tomu pomůže. Evropský a světový trend je zařazovat taková interaktivní videa do výuky, takže jdeme správnou cestou. Je vhodné, aby byla aplikace vnímána jako metodická i vzdělávací pomůcka a aby veřejnost k ní měla přístup, říká ministr dopravy Martin Kupka.

Ještě obsáhlejší varianta této aplikace je na portálu Učme se přežít, která souží i pro odborníky. Veškeré přístupy na ni jsou zdarma. Portál nabízí také kurzy dopravní bezpečnosti, které mají zvýšit bezpečnost motocyklistů v České republice.