Raiffeisen - Leasing nově nabízí financování střešní fotovoltaiky i pomoc se získáním dotace

Autor: Depositphotos

Raiffeisen – Leasing nově nabízí malým a středním firmám financování střešní fotovoltaiky pro pokrytí vlastní energetické spotřeby v kombinaci se službou dotačního poradenství. Součástí balíčku služeb je i pojištění solárních panelů a dalších součástí celé instalace.

Přehled dotačních příležitostí pro projekty z oblasti energetiky, zemědělství či průmyslu, na které je možné využít dotační poradenství, najdete na webu Raiffeisen – Leasing.

Financování se dá použít na střešní solární elektrárny s instalovaným výkonem do 1 MWp. Firma ho nabízí formou úvěru se splatností do deseti let.





Jde o elektrárny, které obvykle vystačí na pokrytí potřeb většiny provozů, například i v zemědělství nebo logistice. Pokud by ale firemní elektrárna vyráběla více, může přebytek elektrické energie prodat do sítě, uvedl Přemysl Beneš, obchodní ředitel společnosti Raiffeisen – Leasing.

Kromě financování je součástí služby i servis ze strany týmu dotačních poradců, kteří pomáhají zjistit případný nárok na dotaci a její výši, zvolit vhodný program, zjistit podmínky pro čerpání a pomohou také s vyřízením žádosti o dotaci.

O dotaci na firemní fotovoltaiky je možné žádat zejména v Národním plánu obnovy, kde jsou na tyto účely alokovány celkem 4 mld. Kč, informoval Beneš s tím, že žádosti je možné podávat do konce léta.

Dodal také, že v případě zájmu je možné individuálně připravit i projekt financování větší fotovoltaické instalace. Ta se ale bude řídit jinými podmínkami, které jsou běžné pro velké korporátní klienty.