Měníte dodavatele energií? Potvrzení o ukončení staré smlouvy nepotřebujete

Abyste mohli uzavřít novou smlouvu na odběr plynu nebo elektřiny s novým dodavatelem, nepotřebujete akceptaci výpovědi smlouvy od původního dodavatele. Upozornil na to Energetický regulační úřad (ERÚ), na který se začali v poslední době obracet spotřebitelé s dotazy, co to akceptace je a proč ji po nich nový dodavatel energií vyžaduje. Někteří dodavatelé mají tento požadavek jako podmínku pro uzavření nové smlouvy.

V podstatě jde o potvrzení od původního dodavatele energií, že smlouva byla právoplatně ukončena a nic nebrání uzavřít smlouvu novou. Energetické společnosti ji vyžadují kvůli jistotě, že vstupují na území, které už není obsazené jiným dodavatelem. Pokud byste totiž neměli smlouvu ukončenou, hrozily by vám od původního dodavatele vysoké sankce.





Požadavkem na akceptaci ukončení smlouvy vás však může nová společnost dostat do patové situace, pokud původní dodavatel třeba nekomunikuje, nebo vám odmítne akceptaci potvrdit.

Chápeme snahu dodavatelů uchránit spotřebitele před pokutami, o tom nemůže být pochyb. Zároveň ale apelujeme na zdravý rozum, aby se taková ochrana neobrátila proti spotřebitelům samotným. Jestliže si je zákazník jistý tím, že předchozí smlouvu řádně ukončil, ale akceptaci nemůže doložit, dodavatelé by na ní trvat neměli. V opačném případě staví zákazníka do obtížně řešitelné situace, upozorňuje Ladislav Havel, člen Rady ERÚ.

Z právního hlediska je totiž výpověď smlouvy, nebo odstoupení od ní, jednostranným aktem. Pokud smlouvu ukončíte řádným způsobem, pak nepotřebujete žádné další potvrzení o tom, že jste smlouvu opravdu ukončili.

Dodavatel není povinen potvrzení o akceptaci výpovědi vystavovat, na druhou stranu však není důvod, proč by vám ho nemohl na požádání dát.

Stejně tak zákonnou povinnost vyžadovat akceptaci ukončení smlouvy nemá ani nový dodavatel, ke kterému spotřebitel přechází. Když bude zákazník na zahájení dodávek trvat, přestože akceptaci nemůže nijak doložit, měl by mu dodavatel vyhovět, říká Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

Nezbytný údaj, který potřebujete novému dodavateli sdělit, je datum ukončení závazku ze smlouvy. Tento údaj vám původní dodavatel na požádání poskytnout musí. V opačném případě by se dopustil přestupku, za který by mu mohl ERÚ udělit sankci.