Mobilní operátor u tarifů NEO zvýší rychlost a tarifům FREE+ přidá data

Mobilní operátor O2 začne od 15. září změní podmínky u tarifů NEO a FREE+. U tarifů NEO dojde ke zvýšení rychlosti, do nabídky FREE+ přidá operátor data a paušálním zákazníkům aktivuje 5G.

U tarifu NEO Bronzový například operátor čtyřikrát navýšil přenosovou rychlost, tarif NEO Stříbrný pak z 20 Mb/s přechází na rychlost neomezenou a zákazníci získají ještě 300 minut na volání do zahraničí. Do nabídky přibyl nový tarif NEO Modrý, který nabízí neomezená data s přenosovou rychlostí 10 Mb/s.

Do tarifu NEO Zlatý operátor přidal 300 minut na volání z Česka do celého světa a 1 GB dat k využít v zóně Top Svět. Tarif NEO Platinum nově nabídne 1000 volných minut na volání z ČR do zahraničí a 2 GB dat k čerpání v zóně Top Svět.



Autor: O2 Czech Republic, a.s. Mobilní operátor O2 mění tarify. Přidá rychlost a data

Od poloviny září dojde u tarifů FREE k navýšení datových objemů u tarifů FREE+ s neomezeným voláním. Tarif FREE+ Bronzový s 10 GB dat vyjde na 699 Kč, za FREE+ Stříbrný s 20 GB zaplatíte 899 Kč. U všech tarifů FREE+ pak mohou zákazníci využít nejvyšší dostupnou rychlost připojení.



Autor: O2 Czech Republic, a.s. Mobilní operátor O2 mění tarify. Přidá rychlost a data

S novými tarify začne O2 také zpřístupňovat 5G sítě všem paušálním zákazníkům.

Všechny paušální tarify bude od poloviny listopadu možné kombinovat s dalšími službami od O2 (mobilní tarify, Internet na doma, O2 TV) v balíčcích O2 Spolu, které operátor nabídne za výhodnější cenu.

Kompletní přehled chystaných změn najdete na webu O2.