 »   »  Ministerstvo financí připravuje týden vzdělávání na podporu finanční gramotnosti

Veronika Němcová

Mezinárodní projekt zaměřený na podporu finančního vzdělávání napříč generacemi Global Money Week (GMW), který se koná pod záštitou Ministerstva financí, se letos uskuteční v termínu od 23. března do 29. března 2020.

Do projektu se zapojí základní a střední školy, ale také knihovny, dětské domovy, finanční instituce i firmy. Zakončen bude odbornou konferencí, která se bude konat počátkem dubna v prostorách České národní banky.

Česká republika se iniciativy, která se koná ve 175 zemích světa, letos účastní už počtvrté. Projekt si klade za cíl bojovat proti chudobě, podporovat finanční gramotnost a šířit osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi.

Do loňského ročníku GMW se zapojilo na 120 základních i středních škol, 45 dětských domovů a více než 30 institucí a knihoven. Celkem se tak podle organizátorů v roce 2019 podařilo oslovit 17 215 lidí z České republiky.

„Počet institucí, a především účastníků z řad dětí a mládeže, které Global Money Week oslovuje, rok od roku roste. Je to pro nás důkaz, že jde o velmi aktuální problematiku a máme na co navázat, říká spoluzakladatelka a prezidentka EFPA ČR Mgr. Marta Gellová.

Akce míří na děti i dospělé

V zapojených institucích a školách v Česku, se budou během týdne, kdy bude akce probíhat, konat akce zaměřené na podporu finančního vzdělávání dětí a mládeže, zahrnující přednášky, workshopy, diskuze, interaktivní besedy s odborníky, herní odpoledne, kvízy, besedy v médiích nebo knihovnách.

Cílovými skupinami GMW jsou kromě žáků, studentů, učitelů a odborné veřejnosti také široká veřejnost, skupiny ohrožené předlužením a sociálně vyloučení. Zájemci se mohou do aktivit zapojit a registrovat na webových stránkách hlavních organizátorů, kterými jsou yourchange o.p.s. a EFPA.

Do projektu se zapojí i známí youtubeři. V Praze v Centru Černý Most s nimi 4. dubna proběhne akce zaměřená na zdravé finanční návyky. V regionech se do programu zapojí školy, dětské domovy a knihovny. Akce v knihovnách se budou konat například v Litoměřicích, Strakonicích, Třeboni, Ústí nad Labem, Plzni a Ostravě. Dále se uskuteční v téměř 50 dětských domovech.

Další akce a setkání budou například ve Vimperku, Hořičkách, České Lípě, Olomouci, Liberci, Hradci Králové, Jihlavě nebo Vsetíně. Třídenní program v Kolowratském paláci bude ve dnech 23.–25. 3. tematicky