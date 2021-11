Měli jste smlouvu s Energie ČS? S přechodem pomůže firma encall. Bát se jí nemusíte

Pokud patříte mezi bývalé klienty dodavatele energií Energie ČS, který rovněž patřil do skupiny Bohemia Energy, můžete využít služeb zprostředkovatele v podobě společnosti encall s. r. o. Právě s touto firmou Česká spořitelna nedávno uzavřela smlouvu, aby pomohla bývalým klientům Energie ČS zajistit expresní přechod ze stávajících drahých DPI tarifů k novým dodavatelům energií se standardními tržními cenami. Za encall stojí Tomáš Suchý a David Černohorský, kteří 9 let působili v Ušetřeno.cz, to bylo v dubnu 2018 prodáno do skupiny ČSOB. Samotná firma encall vznikla 9. dubna 2020.

Dosud bylo možné služby firmy encall využívat telefonicky, protože jde primárně o callcentrum. Nově ale můžete použít i webové rozhrani energie.csas.cz, kde můžete provést změnu dodavatele plně online bez nutnosti někam chodit nebo telefonovat. Pokud se rozhodnete pro některou z nabídek, smlouvu uzavřete ihned online. Nadále však zůstává možnost využít služeb callccentra, smlouvu vám pak doručí kurýr.

V dohledné době budou moci službu encall využít pro expresní přechod všichni bývalí klienti Bohemia Energy.

Po ukončení dodávek energií od Bohemia Energy se nám ve velmi krátké době podařilo nabídnout využití služeb společnosti encall více než 40 tisícům klientů Energie ČS. Každý třetí z nich této možnosti využil a téměř 3 000 bývalých klientů Energie ČS má nyní již smlouvu nebo nabídku smlouvy s novým dodavatelem, říká Filip Belant, který vede tým péče o bývalé klienty Energie ČS a dodává: Společnosti encall se při přechodu z DPI na běžný tarif daří klientům snížit měsíční náklady u dodavatele plynu v průměru o více než 40 % a u dodavatele elektřiny o 70–80 %. Brzy se chystáme nový portál pro snadný přechod k novému dodavateli energií spustit i pro všechny bývalé klienty Bohemia Energy. S panem Filipem Belantem jsme na toto téma udělali rozhovor a brzy jej budeme publikovat.

Kromě zprostředkovatele encall samozřejmě můžete využít jakéhokoli dalšího zprostředkovatele, webového srovnávače energií, nebo kontaktovat dodavatele energií přímo.