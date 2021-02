mBank nabízí u hypoték nově 7letou fixaci

mBank zavádí sedmiletou fixaci pro účelové i neúčelové hypotéky. V případě neúčelových hypoték platí sedmiletá fixace pro úvěry s LTV do 75 %. Banka předtím standardně nabízela dobu fixace (tedy dobu, kdy vám banka garantuje sjednanou výši úroku) v délce jednoho roku, tří a pěti let.

U neúčelové hypotéky do 75 % LTV se sedmiletou fixací můžete v případě, že si sjednáte pojištění splácet a budete mít na běžném účtu obrat minimálně 15 tisíc získat nejnižší úrokovou sazbu 2,69 %.

Klienti jistě ocení možnost bezplatných mimořádných splátek. Pokud mají nějaké peníze navíc, mohou si je kdykoliv v průběhu roku převést do hypotéky, a to až do 25 % její výše. Tento převod se dá navíc uskutečnit jednoduše z pohodlí domova prostřednictvím internetového bankovnictví, říká Martin Podolák, ředitel produktové a procesní divize mBank pro Českou republiku a Slovensko.

Pro získání hypotéky od mBank s výší půjčky do 80 % LTV a s úrokovou sazbou 1,94 %, je potřeba uzavřít pojištění úvěru a mít na běžném účtu od mBank měsíční obrat 15 tisíc. Stejné podmínky je třeba splnit u hypoték v pásmu 80–90 % LTV s úrokovou sazbou 2,34 %.