Polovina lidí si měsíčně vydělá méně než 29 tisíc Kč čistého

Medián (průměr) celkových platů a mezd v Česku byl loni 36 503 Kč hrubého. To znamená, že polovina lidí bere mzdu nižší než je uvedená hodnota. Jejich čistý měsíční příjem je tedy jen něco přes 29 tisíc Kč. Vyplývá to z analýzy platového portálu Platy.cz.

Podle analýzy pak desetina lidí bere hrubý plat nižší než 21 066 Kč, což je méně než 17 900 Kč čistého.

Prahu začínají v posledních letech v platové úrovni dohánět některé regiony. Průměrná mzda v hlavním městě dosahuje 42 989 Kč. Desetina nejlépe placených vydělává 72 801 Kč, ale 10 % lidí má průměrnou hrubou mzdu 24 809 Kč.



Autor: Platy.cz Mzdy v ČR

Nejvíce, a to 21 % zaměstnanců zde spadá do mzdového pásma mezi 42 a 46 000 Kč, do sousedních mzdových pásem spadá stejných 12 % lidí, takže vydělávají 38 až 42 000 Kč nebo 46 až 50 000 Kč.

Mezi nejhůře placené pozice v Česku patří například šička, vrátný nebo pracovník bezpečnostní služby. Naopak nejlépe placeni jsou vrcholový manažeři. Generální ředitelé mají průměrnou měsíční mzdu přes 160 tisíc Kč, marketingoví ředitelé přes 100 tisíc a například piloti přes 92 tisíc Kč.