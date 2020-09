mBank umí okamžité platby. Zatím jen přijímat, odchozí chystá za poplatek

mBank už umí přijímat okamžité platby. Stala se tak jedenáctou bankou v Česku, která tuto službu nabízí. Vyplývá to z údajů seznamu účastníků okamžitých plateb, který vede ČNB. mBank se do systému zapojila ve středu 2. září, to jí umožňuje okamžité platby přijímat. Jejich odesílání mBank teprve chystá, podle jejího sazebníku je zpoplatní cenou 1 Kč za platbu.

Aby okamžitá platba mohla odejít, musí ji vaše banka umět odeslat a banka příjemce zpracovat. To znamená, že okamžité platby musejí fungovat na obou stranách, jak u odesílatele, tak u příjemce.

Banky uvádějí, že díky okamžitým platbám mohou peníze z banky do banky putovat během několika sekund. Na to, jak to funguje v praxi, jsme se podívali v našem redakčním testu.