Vybrané pobočky České spořitelny v 17 krajských městech jsou od září otevřeny od 8:00.

V sedmi krajských městech jsou pobočky otevřené až do 20:00, v Ostravě do 21.00 hodin. V dalších pěti krajských městech mají pobočky otevřeno do 19:00 a 19:30 a zbytek do 18:00.

Banka má v současné době po celé České republice 443 poboček a 1498 bankomatů.