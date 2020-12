MALL Pay začal spolupracovat s ČSOB Pojišťovnou. Nabízí e-shopům pojištění pro jejich zákazníky

Platební služba MALL Pay ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou začala prodávat pojišťovací produkty určené pro online obchodníky všech velikostí. Společnost umožní e-shopům nabízet hned několik druhů pojištění pro jejich zákazníky. Jde o pojištění proti krádeži a poškození zboží, ale také prodlouženou záruku. Podmínky pojištění vychází z klasického pojištění ČSOB Pojišťovny. Užívání pojistných produktů však není podmíněno využíváním odložené platby MALL Pay.

Nabízení pojištění zákazníkům e-shopům generuje další zisky. Princip fungování je snadný, obchodníci nemusí zalistovávat každou položku svého e-shopu, stačí, když se s MALL Pay propojí pomocí API. Algoritmus na základě ceny, názvu a kategorie produktu sám vyhodnotí, jaké pojištění je pro určité zboží vhodné.

Malé a střední e-shopy nebývají pro pojišťovny tak zajímavé, aby jim nabídly odpovídající produkty pro jejich zákazníky. Jestliže by e-shop chtěl nabízet pojištění sám, musel by si zajistit kompletní regulatorní a právní záležitosti nebo rozšířit zákaznický servis, což se vyplatí jen největším hráčům. My máme unikátní produkt s jednoduchou implementací, takže si věříme na desítku partnerů ještě letos a stovky partnerů do startu příští vánoční sezony, doufá Jan Bruder, obchodní ředitel MALL Pay.



Autor: MALL Pay Pojišťovací produkty, které MALL Pay ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou nabízí, mají být férové i pro e-shop. Nabídka pojištění e-shop sama o sobě nic nestojí.

Podle průzkumu, který MALL Pay prováděného ve spolupráci s více než stovkou malých a středních e-shopů, je využívání doplňkových služeb jako je pojištění díky růstu objemu nákupů online na vzestupu. Ochota lidí připlatit si za doplňkové služby jako je třeba prodloužení záruky, pojištění proti krádeži nebo poškození se zvyšuje. Potvrdilo to 43 % oslovených e-shopů.