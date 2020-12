Qerko nově umožňuje online rezervace v restauracích

Pomocí aplikace Qerko si půjde nově rezervovat stůl v restauraci. Podmínkou však je, aby restaurace, kde si chcete rezervovat místo, využívala ke správě rezervací online průvodce po restauracích v ČR, Restu. U restaurací, které využívají rezervační systém Restu, pak jen stačí, když si pomocí aplikace zařídíte online rezervaci.



Autor: Qerko V budoucích týdnech, kdy bude kapacita podniků limitovaná 50% obsazeností může být online rezervace restaurace vítaným řešením.