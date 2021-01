Lidé s demencí a poruchou autistického spektra možná dosáhnou na další státní příspěvky. Novelu schválila vláda

Vláda dnes, 25. ledna 2020 odsouhlasila nárok osob s poruchou autistického spektra na pořízení motorového vozidla a příspěvek na zvláštní pomůcku pro osoby s demencí. Novelu zákona ještě musí schválit Poslanecká sněmovna a Senát. Pokud se tak stane, změny začnou platit od 1. ledna 2022.

Nynější právní úprava umožňuje poskytnout osobám poruchou autistického spektra příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla a speciální zádržní systém pouze tehdy, když mají současně mentální retardaci. Nově nárok získají i osoby s poruchou autistického spektra, u nichž se vyskytují závažné projevy agrese, kvůli kterým nemohou využívat prostředky hromadné dopravy. Příspěvek na pořízení auta může činit až 200 tisíc korun.

Osoby s demencí by pak, pokud změna projde, měly získat nárok na příspěvek až do výše 350 tisíc korun určený například na bezbariérovou úpravu bytu, schodolez a podobně. Popřípadě také příspěvek až do výše 400 tisíc korun, pokud potřebují schodišťovou plošinu.