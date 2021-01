Máte ještě prošlé stravenky Sodexo Gastro Pass? Když je odevzdáte, firma přispěje potravinovým bankám

Vlastníte stravenky Sodexo Gastro Pass s platností končící 31. 12. 2020? Nevyhazujte je do koše. Společnost Sodexo Benefity se zavázala, že hodnotu propadlých stravenek, které jí lidé zašlou do konce února 2021, věnuje České federaci potravinových bank.

Předpokládáme, že letos výrazně přibude lidí, kteří budou pomoc potřebovat. Viděli jsme to už loni, kdy epidemie koronaviru potravinové banky na podzim zcela vyprázdnila, říká Tereza Knířová ze společnosti Sodexo Benefity.

Stravenky můžete odevzdat osobně v zákaznických centrech společnosti Sodexo Benefity v Praze, Brně, Plzni a Ostravě. Adresy a provozní dobu najdete na webu. Nebo můžete stravenky zasílat poštou na adresu pražského zákaznického centra společnosti.

Česká federace potravinových bank zastřešuje 15 tuzemských potravinových bank a provozuje centrální sklad v Modleticích u Prahy, odkud rozděluje potravinovou pomoc do více než 800 organizací ve všech regionech republiky. Potravinová pomoc putuje například do azylových domů, nízkoprahových klubů, Naděje, Armády spásy. Jídlo zdarma pak dostávají matky samoživitelky, osamělí senioři nebo rodiny, které se dostaly do finanční tísně.