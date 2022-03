Islandské aerolinky Play spustí přímé spojení mezi Prahou a Reykjavíkem

Nová letecká společnost Play bude od 5. května 2022 létat přímým spojem z Prahy do Reykjavíku. Letadla poletí dvakrát týdně, v letní sezóně od května do října vždy ve čtvrtek a v neděli.

Ceny zpáteční letenky začínají na částce 4500 Kč, v hlavní turistické sezóně budou přibližně o dva tisíce dražší.