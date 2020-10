Komerční banka od listopadu omezí otevírací dobu svých poboček

Otevírací doba všech kamenných poboček Komerční banky bude od 2. listopadu 2020 významně omezená. Pobočky budou mít pro veřejnost otevřeno od 9:00 do 12:00 hodin. Dvakrát v týdnu pak budou mít provozní dobu do 17:00 a v pátek do 15:00.

Chováme se zodpovědně vůči společnosti, ve které žijeme a podnikáme. Cílem našeho rozhodnutí je dále omezit možnost šíření koronaviru a ochránit tak naše zaměstnance a klienty. Upravená otevírací doba umožní zajistit provoz ve všech 242 pobočkách s ohledem na možné zvýšení počtu nedostupných zaměstnanců z důvodu nemoci, karantény nebo ošetřování člena rodiny, říká Miroslav Hiršl, člen představenstva Komerční banky.

Opatření podle něj současně umožní pracovat z domova většímu počtu zaměstnanců banky, kteří mohou klienty obsluhovat vzdáleně. Běžný klientský servis je totiž možné provádět prostřednictvím online nástrojů či vzdálené obsluhy.