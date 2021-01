Komerční banka nově spolupracuje s Direct Fidoo. Nabídne služby pro digitalizované zpracování výdajů

Komerční banka nově spolupracuje od ledna 2021 se společností Direct Fidoo, která se specializuje na digitalizaci procesu zpracování a vyúčtování firemních výdajů. Banka díky tomu svým klientům nabídne aplikaci společnosti za zvýhodněných podmínek.

Vzhledem k aktuální zkušenosti s pandemií koronaviru, se potřeba digitalizovat a fungovat na dálku projevila snad ve všech oborech činnosti našich firemních klientů. Poptávka pro bezhotovostních platbách, se dostala do popředí zájmu i při placení firemních výdajů. Jsem ráda, že s touto novou nabídkou získají firmy nejen bezpečný ale i efektivní nástroj pro správu svých výdajů říká Radka Turková, ředitelka Korporátního a municipálního bankovnictví v Komerční bance.

Prostřednictvím předplacených karet Fidoo mohou klienti Komerční banky poslat peníze na dálku komukoliv ve firmě a zbavit se tak manipulace s hotovostí. Současně systém umožňuje zaplatit kartou jakýkoliv výdaj a vyfotit účtenku fotoaparátem chytrého telefonu. Po propojení je pak výdaj v systému digitálně schválen nadřízeným a může být zaúčtován do účetního systému. V případě služebních cest se do vyúčtování zařadí i výdaje za stravné, zálohy za ubytování či letenky a jízdné. Aplikace všechno automaticky spočítá a přenese data přímo do účetního softwaru.