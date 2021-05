Komerční banka nabízí zvýhodněnou půjčku na výstavbu domácích fotovoltaických elektráren

Komerční banka nově nabízí zvýhodněnou půjčku na podporu výstavby domácích fotovoltaických elektráren (FVE). Jedná se o úvěr do 2,5 milionu Kč s pevnou úrokovou sazbu 4,9 % ročně, tedy bez ohledu na výši investice. Klienti banky mají možnost získat také benefity od spolupracujících společností ČEZ a innogy.

V roce 2019 si v ČR instalovalo FVE necelých 3000 domácností, loni už to bylo zhruba 4900, což představuje přibližně 60% nárůst. Typická cena FVE s akumulátorem po odečtení dotace se pohybuje okolo 200 tisíc Kč a domácnost tím může podle zprávy banky díky vlastní vyrobené čisté elektřině ušetřit podle spotřeby kolem 16 tisíc Kč ročně. Cena pořízená začíná zhruba na 75 tisíc Kč po odečtení dotace.

Z fotovoltaické elektrárny se už stal prakticky standard při pořizování nového domu nebo při rekonstrukci. Oblíbenou se čím dál víc stává kombinace s bateriemi nebo tepelným čerpadlem řízená jedním softwarem jako skutečný chytrý dům. Spolupráce s Komerční bankou nám umožní nabídnout střešní elektrárnu mnoha dalším klientům, kteří navíc dostanou bonus jednoho fotovoltaického panelu zdarma, uvedl Petr Ouška, ředitel nekomoditních služeb v ČEZ Prodej.

Státní dotační program Nová zelená úsporám umožňuje získat až polovinu investovaných nákladů (do maximální výše 170 000 Kč).

Propojení Komerční banky s ČEZ a innogy může přinést klientům další výhody. Tyto společnosti mohou vyrobit řešení na klíč a vyřídit klientům veškerou administrativu spojenou s čerpáním dotace, kde garantují její 100% získání.

Zelené financování umožňuje dopředu pokrýt část investice do doby získání a proplacení dotace. Díky tomu se stávají zase o něco dostupnější především fotovoltaické systémy s akumulací do baterie, na které je možné čerpat maximální výši dotace. Zelená půjčka vlastně snižuje cenu fotovoltaiky až o 170 tisíc korun. My jim navíc proplatíme úroky z úvěru a přidáme polovinu panelů zdarma, řekl také David Konvalina, ředitel innogy pro maloobchod a marketing.

Sjednání a předčasné splacení úvěru je bez poplatku. Pro získání úvěru není podmínkou být vlastníkem nemovitosti, na kterou bude FVE instalována.