Kolik budete letos platit na zdravotním pojištění? Stručný přehled minimálních záloh a termínů pro všechny

Autor: Depositphotos

Od roku 2024 se opět zvyšují minimální zálohy na zdravotním pojištění pro všechny skupiny pojištěnců. Kolik a kdy musíte platit právě vy?





Jste OSVČ a platíte zálohově

Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ se odvíjí od průměrné mzdy a proto se každý rok výše minimální zálohy mění. Od 1. 1. 2024 je minimální výše zálohy na zdravotní pojištění OSVČ stanovena na částku 2968 Kč.





Zálohy OSVČ jsou splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. znamená to, že zálohu za leden 2024 je potřeba zaplatit od 1. 1. 2024 do 8. 2. 2024.

Jste začínající OSVČ nebo musíte dodržovat minimální vyměřovací základ

Odváděnou částku 2968 Kč musí hradit všechny OSVČ, které zahajují v roce 2024 samostatnou výdělečnou činnost. Pokud jste OSVČ s povinností dodržet minimální vyměřovací základ a dosud jste platili méně, pak si musíte tuto částku navýšit na uvedenou sumu.

Jste OSVČ, za které platí pojistné stát (nemusíte dodržet minimální vyměřovací základ)

Pokud jste OSVČ, za které platí pojistné stát (např. důchodci, studenti aj.), nemáte povinnost dodržet minimální vyměřovací základ. Jste však povinni platit zálohy ve výši odpovídající vašim skutečným příjmům a výdajům.

Jste OSVČ na vedlejší činnost

OSVČ, která je zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není jejím hlavním zdrojem příjmů (je tzv. „OSVČ vedlejší“), nemusí platit měsíční zálohy. V takovém případě odvádíte pojistné ve výši vypočtené v každoročním přehledu o výši daňového základu OSVČ.

Jste státní pojištěnec

V případě, že jste státní pojištěnec, za vás bude stát platit pojistné ve výši 2085 Kč. Tato částka je pro rok 2024 stanovena Nařízením vlády č. 288/2023 Sb. ze dne 6. 9. 2023.

Každoročně se také mění pojistné u osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) a minimální pojistné zaměstnanců, a to v závislosti na zvyšování minimální mzdy. Minimální mzda se od 1. 1. 2024 zvyšuje na 18 900 Kč. Výše měsíčního pojistného u OBZP a minimální měsíční zdravotní pojištění u zaměstnanců je stanovena pro rok 2024 na 2 552 Kč.

Jste osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP)

Pojistné u OBZP a zaměstnanců se mění v závislosti na zvyšování minimální mzdy. Minimální mzda se od 1. 1. 2024 zvyšuje na 18 900 Kč. Výše měsíčního pojistného u OBZP a minimální měsíční zdravotní pojištění u zaměstnanců je stanovena pro rok 2024 na 2 552 Kč, říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

Pro OBZP je pojistné splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Vaše výše pojistného je 2552 Kč a musíte ji uhradit zdravotní pojišťovně od 1. 1. 2024 do 8. 2. 2024.

Jste zaměstnanci

Pokud jste v zaměstnaneckém poměru, pak nemusíte nic hlídat.