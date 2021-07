Klienti innogy mohou využít Eko půjčku od Hello bank! pro financování fotovoltaiky

Zákazníci společnosti innogy mohou využít Eko půjčku od Hello bank! pro financování vlastní fotovoltaické elektrárny. Banka úvěr poskytne do výše 1 mil. Kč se sazbou 3,9 % ročně a možností předčasného splacení bez poplatku.

Cílem tohoto „zeleného“ financování je dopředu pokrýt část investice do doby získání a proplacení státní dotace. Díky tomu se stávají zase o něco dostupnější i fotovoltaické systémy – především ty s akumulací do baterie, na které je možné čerpat maximální výši dotace, uvedl David Konvalina, ředitel innogy pro maloobchod a marketing s tím, že právě o systémy s baterií je na trhu největší poptávka.

Hello EKO půjčka vlastně snižuje cenu fotovoltaiky až o 170 tisíc korun. To může být velmi zajímavé pro mnoho lidí, kteří uvažují o soběstačnější domácnosti s elektřinou ze slunce. My jim navíc slevíme podle typu elektrárny dalších pět nebo deset tisíc korun, dodal Konvalina.

Zájemci o půjčku mohou nechat své kontaktní údaje ve formuláři na webu Hello bank! a bankéř se poté v domluveném čase sám ozve. Získání úvěru lze vyřídit bez návštěvy pobočky.

Klienti banky mohou také získat výhodnější dodávky energií od innogy. Zelená elektřina je od pro ně od společnosti innogy bez příplatku.