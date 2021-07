České dráhy nabízí bezplatné parkování u vlakových nádraží

Zákazníci Českých drah si mohou u vybraných vlakových nádraží nechat svůj vůz a pokračovat ve své cestě po železnici. Vyhrazená parkovací místa jsou většinou bez poplatku, na šesti místech se dají parkovací místa rezervovat.

Služba ČD Parking nabízí parkování u jednoho ze čtyřiceti nádraží po celé republice. U 32 železničních stanic je takto možné parkovat na vyhrazených místech bez poplatku. (Bohumín, Bohuňovice, Březnice, Číčenice, Dobřichovice, Frenštát pod Radhoštěm, Hněvice, Hnojník, Hodonín, Hulín, Jeseník, Jindřichův Hradec, Kojetín, Kroměříž, Kunovice, Mělník, Návsí, Nedvědice, Olomouc hl.n., Ostrava-Kunčice, Písek, Poděbrady, Roudnice nad Labem, Stará Paka, Starkoč, Střelice, Uničov, Ústí nad Labem-Střekov, Valašské Meziříčí, Velký Osek, Veselí nad Lužnicí, Všetaty, Zaječí).

Na šesti nádražích nabízí dopravce možnost v e-shopu přikoupit k jízdnému i zvýhodněnou rezervaci parkovacích míst (Česká Třebová, Pardubice, Staré Město u Uherského Hradiště, Zábřeh na Moravě, Otrokovice, Chrudim). Zakoupený voucher ČD Parking je potřeba mít vytisknutý a viditelně umístěný za čelním sklem. Platí pouze s jízdenkou ČD s výchozí stanicí v místě parkování.

V Praze a v Plzni jsou k dispozici místa ve velkokapacitních parkovacích domech poblíž hlavních nádraží. Cestující s jízdními doklady Českých drah zde mají zajištěnou zvýhodněnou sazbu parkovného.

Vlakem se dá pohodlně dojet do Prahy třeba z Dobřichovic, Poděbrad nebo Hněvic, do moravské metropole ze Zaječí nebo Hodonína a do Ostravy pak třeba z Návsí, Frenštátu pod Radhoštěm či Bohumína. U všech těchto stanic bezplatně odstavíte své auto na vyhrazených místech a do centra měst dojedete příměstskými vlakovými linkami, případně rychlíkovými spoji Českých drah, uvedl Petr Vondráček, ředitel Odboru dálkové dopravy Českých drah s tím, že počet parkovišť v rámci služby dopravce není konečný: Do budoucna počítáme s dalším rozšiřováním této služby. V řadě případů jednáme také s místními samosprávami o možnostech dalšího využití nevyužitých ploch u železničních stanic, které jsou v našem vlastnictví, právě pro účely parkování a zajištění pohodlného přestupu do našich vlaků.

Podrobnosti včetně umístění jednotlivých parkovišť, jejich provozních řádů a ceníků najdete na webu Českých drah.