Jaroslav Rychna posiluje vedení Buřinky jako člen představenstva

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) obsadila do představenstva nového člena. Stal se jím Jaroslav Rychna, který pracuje ve Spořitelně od roku 2016. Od počátku května 2024 navíc vede divizi informačních technologií v Buřince. Jeho úkolem je zrychlit digitalizaci a implementovat AI do co nejvíce oblastí a procesů.





Nová role Buřinky spočívající v podpoře energeticky udržitelného bydlení a veškeré aktivity s tím související, které jsme úspěšně nastartovali v minulém roce, jsou velkou výzvou a prověrkou naší technologické připravenosti. To byl také jeden z hlavních důvodů, proč se dozorčí rada rozhodla posílit představenstvo Buřinky o nového člena, který bude řídit rozvoj společnosti v oblasti informačních technologií a digitalizace našich procesů, říká Libor Vošický, předseda představenstva Buřinky.





Jaroslav Rychna absolvoval Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudoval obor Softwarové inženýrství. Působil ve společnosti Cleverlance, poté zastával vedoucí pozici v oddělení vývoje Českomoravské stavební spořitelny. V roce 2016 nastoupil do České spořitelny, kde je zodpovědný za rozvoj a provoz klíčových systémů banky.