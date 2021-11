Jaká jsou pravidla pro vracení zboží na e-shop? Podstatných lhůt je několik

S přechodem do online světa kvůli epidemii se ještě zvýšila chuť Čechů nakupovat v internetových obchodech místo v těch kamenných. Jaká pravidla platí pro vracení zboží zakoupeného na e-shopu, pokud vám z různých důvodů nevyhovuje?

Protože při nákupu na e-shopu jde o uzavření kupní smlouvy distančním způsobem, zákon vám umožňuje odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, aniž byste to museli jakkoliv zdůvodňovat. Obchodník vás za to nemůže nijak sankcionovat.

V případě, že je objednávka rozdělena do několika zásilek, běží 14denní lhůta pro odstoupení od smlouvy od doručení poslední z nich. U zboží, které má být pravidelně a opakovaně zasíláno, pak od první dodávky, vysvětlila šéfka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová s tím, že podstatné je datum odeslání odstoupení z vaší strany a nikoli datum doručení písemnosti e-shopu.

V případě, že by obchodník na možnost odstoupit od smlouvy nikde neupozorňoval, prodlouží se vám tato lhůta o jeden rok.

Poté, co odešlete odstoupení od smlouvy musíte zboží do 14 dnů od této chvíle vrátit obchodníkovi zpět. Ve stejné lhůtě by vám pak měly dorazit zpět peníze.

Obchodník musí vrátit celou částku, kterou od vás na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dopravu k vám, ovšem pouze do výše nejnižší ceny jím nabízené dopravy (nepočítá se osobní odběr), informovala Hekšová a dodala, že peněžní prostředky vrací obchodník stejnou formou, kterou bylo placeno, případně v jiné formě, kterou odsouhlasíte nebo která pro vás neznamená náklady navíc.

Hekšová dále upozornila, že některé internetové obchody v rozporu se zákonem vyžadují vrácení zboží v originálním neporušeném obalu nebo odmítají převzít zboží, které nese známky vyzkoušení. Záměrně tak ignorují hlavní účel práva na odstoupení ve 14denní lhůtě, a to ověřit si, jak zboží vypadá a jaké má reálné vlastnosti. A to nejde jinak, než že si ho vyzkoušíte , zdůraznila šéfka dTestu. Zároveň ale upozornila na to, že vy byste neměli vracet zboží poničené, protože e-shop není půjčovna, a proto je zneužívání práva na odstoupení nebo nedbalé zacházení a poškození věci ošetřeno vaší odpovědností za snížení hodnoty zboží. Zjistí-li tedy obchodník poškození, má nárok na náhradu, kterou si strhne z vracené částky.

Možnost vrácení se nevztahuje na všechno zboží zakoupené na dálku. Je to dáno určitou faktickou překážkou dalšímu prodeji, jako je spotřebování věci, její smísení s jinou nebo náchylnost ke zkažení. Dále se nedá vrátit zboží vytvořené na míru, nebo to, u kterého došlo k prolomení hygienického obalu, chránícího zdravotní nezávadnost, nebo při narušení obalu u počítačových programů, disků s hudbou či filmy.