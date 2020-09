J&T má nový investiční fond J&T INVESTMENTS. Do konce září do něj chce od investorů získat miliardu korun

Skupina J&T Finance Group má od 27. srpna 2020 nový investiční fond J&T INVESTMENTS. Nejmenší možná investice do fondu je 125 000 euro a investiční horizont je minimálně 5 let. Fond, jehož investiční výbor vede spoluzakladatel skupiny J&T Patrik Tkáč, bude investovat do oborů, s nimiž má J&T dlouholeté zkušenosti, jako energetika, nemovitosti, média, cestovní ruch nebo volnočasové aktivity, mimo to hodlá investovat také do oblastí nové ekonomiky.

Vznik J&T INVESTMENTS je reakcí na změny ve vnějším prostředí. Ve světě nulových úrokových sazeb, expandujících bilancí centrálních bank a permanentních fiskálních stimulů nestačí k ochraně hodnoty vybudovaného majetku investovat do fixně úročených instrumentů. Větší část finančního majetku investorů by nyní měla směřovat do permanentních aktiv v podobě akcií, nemovitostí a majetkových účastí. J&T INVESTMENTS právě mix takových investic nabízí, popisuje důvod vzniku fondu Štěpán Ašer, generální ředitel J&T BANKY.

Fond je nabízen prostřednictvím J&T BANKY a vybraných partnerů. Jeho cílem je vybrat do konce září od investorů miliardu korun.