Společnost AKCENTA CZ posiluje Karel Soukeník jako nový člen představenstva

Novým členem čtyřčlenného představenstva společnosti AKCENTA CZ byl jmenován Karel Soukeník, bude odpovědný za IT.

Do finančního světa se vrací po téměř třech letech, kdy odešel z představenstva Sberbank CZ, v němž se mimo jiné soustředil na problematiku transformace IT.

Soukeník ale do bankovního sektoru nicméně zamířil již podstatně dříve. V roce 2005 nastoupil do Citibank jako vedoucí finančního controllingu a CRM týmu. Po dvou letech odešel do Raiffeisenbank nejdříve na pozici integračního manažera zodpovědného za fúzi Raiffeisenbank a eBanky v oblasti retailového bankovnictví, následně potom jako finanční ředitel. V roce 2013 odešel do Sberbank. CZ. Poslední tři roky se Karel Soukeník věnoval především vlastním projektům, stál například za založením startupu dig-it-ally.



Autor: AKCENTA CZ a.s. Karel Soukeník, člen představenstva AKCENTA CZ a.s. (08/2020)

Karel Soukeník vystudoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze a získal doktorát z ekonomie na CERGE UK v Praze. Je ženatý a má jedno dítě.

„Příchod Karla Soukeníka do představenstva AKCENTY jasně ukazuje, jak důležitý je pro nás trend digitalizace. Vývoj v této oblasti se neustále zrychluje a na trh s větší či menší úspěšností vstupuje řada nových, dravých startupových projektů. Karlovým cílem proto bude sestavit a vést IT vývojový tým, který bude naplňovat ambiciózní cíle digitální transformace,“ řekl ke jmenování Milan Cerman, předseda představenstva společnosti AKCENTA CZ.