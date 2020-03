 »   »  Hypotéky kvůli koronaviru nejspíš zlevní

Lenka Kašparová

Prodeje hypoték dosáhly v únoru objemu ve výši 18,6 mld., což je rekordní částka. Stejně tak počet uzavřených smluv, který dosáhl 7 tisíc, je vysoký a je téměř srovnatelný s množstvím podepsaných hypotečních smluv v roce 2017. Tehdy byl zájem lidí o sjednání hypotéky enormně vysoký, kvůli chystanému zpřísnění ČNB. Projevilo se to i na pozvolném růstu úrokových sazeb hypotečních úvěrů až na průměrných 2,42 % p.a.

Co se teď bude dít s hypotečním trhem při koronavirové epidemii?

Je jednoduché se shodnout, že trh půjde dolů. V objemech, kusech i sazbách. Banky si teď všechny lámou hlavu, jak bude ten propad veliký. Ještě začátkem března se epidemie na výsledcích nijak neprojevovala. O to složitější je odhadnout, jak dopadne březen a další měsíce, říká Vladimír Staňura, hlavní poradce České bankovní asociace.

Podle Staňury přijde vrchol epidemie v polovině dubna, obchod by se proto mohl začít vracet do normálu už koncem dubna. To by znamenalo, že produkce by vypadla na 6 až 7 týdnů.