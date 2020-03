 »   »  Hromadění zásob je zbytečné. Potravin a drogérie je dostatek, říká Svaz průmyslu a obchodu

Lenka Kašparová

V souvislosti s vyhlášením karanténních opatření vlády, vydal Svaz průmyslu a obchodu prohlášení, jehož cílem je ubezpečit občany, že potravin i drogérie je ve skladech obchodů dostatek a příjem zboží od domácích i zahraničních dodavatelů je stabilní. Možný nedostatek potravin a dalšího zboží v prodejnách je způsoben zvýšeným zájmem zákazníků o daný sortiment.

Naší prioritou je rychlá obsluha zákazníků a ochrana zdraví a bezpečnosti jak zákazníků, tak našich zaměstnanců. Děláme vše pro to, aby zákazníci v obchodech trávili co nejméně času, a proto co nejvíce zaměstnanců obsluhuje pokladny, někdy na úkor neustálého doplňování zboží v prodejnách, píše se v prohlášení Svazu průmyslu a obchodu.

Současně svaz apeluje na kupující, aby nepropadali panice a nenakupovali nadměrné množství potravin, protože k tomu není důvod. Žádá také vládu o dodání respirátorů pro personál obchodů, aby mohla být zajištěna ochrana zdraví svých zaměstnanců.