Home Credit rozšířil věrnostní progam pro cashback za nákupy v e-shopech

Home Credit rozšířil počet patnerských e-shopů zapojených do věrnostního programu Premia pro držitele kreditních karet Home Credit a držitele Tesco Club Card karet v rámci jejich programu Premium z necelých 50 na 950.

Mezi nové partnery se zařadily české i mezinárodní e-shopy, jako Aliexpress, Wish, About You, Tescoma, Baumax, eBay, Knihy Dobrovský, Teta drogerie, Yves Rocher, Flixbus, eobuv, jejich kompletní seznam najde klient v mobilní aplikaci Home Credit.

Výhody věrnostního programu klient využije, pokud nakoupí na daném e-shopu pomocí personalizovaného linku, který má k dispozici v mobilní aplikaci Home Credit v sekci Odměny.

S věrnostním programem Premia můžete dostat z každého nákupu u partnerských obchodů až 20 % zpět na kartu nebo na úvěrový účet. Peníze vám Home Credit jednou měsíčně převede na váš úvěrový účet, čímž se snží částka využitá z karty.

Držitelé Clubcard kreditní karty Premium Plus dostanou od obchodního řetězce Tesco za každou platbu 3 % zpět, maximálně však 500 Kč měsíčně. Pro připsání bonusu musíte zaplatit minimální částku 20 Kč. Nasbírané bonusy následně dostanete v podobě poukázek Clubcard od Teska.