 »   »  Generali Pojišťovna se mění Pojišťovu Patricie

Dalibor Z. Chvátal

Od 21. prosince 2019 se Česká pojišťovna přejmenovala na Generali Českou pojišťovnu. Pro klienty původní České pojišťovny se nic nezměnilo, klienti Generali Pojišťovny však nově přešli do kmene Generali České pojišťovny.

Tím ale příběh původní Generali Pojišťovny a. s. nekončí, ta od stejného data nově působí jako Pojišťovna Patricie a. s. Od 21.12.2019 vystupujeme na českém trhu pod názvem Pojišťovna Patricie a.s. Naše pojistné smlouvy převzala až na výjimky k témuž datu společnost Generali Česká pojišťovna a.s. Tato změna se však nedotkla zahraničních pojistných smluv (tj. pojistných smluv s pojistným rizikem či pojistným závazkem mimo území České republiky), které nadále zůstávají ve správě naší společnosti, uvádí na svém novém webu pojišťovna, která nadále spadá do skupiny Generali.