 »   »  Česká pošta od ledna 2020 mění ceny. Zdraží dopisy i složenky

Lenka Kašparová

Česká pošta od počátku ledna 2020 zdraží některé služby, na svých stránkách už zveřejnila i podrobný ceník včetně vyznačených změn. Dražší má být například poslání doporučených psaní o hmotnosti 50 gramů. Dosud stálo 44 Kč, od ledna za něj zaplatíte 47 Kč. Za doručení cenného psaní o stejné gramáži zaplatíte od ledna 55 Kč. Dobírka bude nově stát 48 Kč.

Podraží i poštovní poukázky, nebo-li složenky. Pokud posíláte peníze poštovní poukázkou typu D do 1000 Kč, zaplatíte za to po Novém roce o 14 Kč více. Ostatní složenky zdraží o 3 Kč. Za poslání peněz do 5000 Kč formou poukázky typu A, uhradíte v novém roce 39 Kč.

Pošta také od února zdraží doručování v takzvaném prioritním režimu. Ten zaručuje, že psaní na uvedenou adresu přijde do druhého dne. Připlatíte si ale za něj 7 Kč. V současnosti stojí 19 Kč, od února 2020 ale podraží na 26 Kč. Za poslání obyčejného dopisu zaplatíte stejnou cenu (19 Kč) jako doposud.

Pro dvojrychlostní doručování se budou využívat známky dvou typů. Známka se symbolem A bude složit pro prioritní doručování a známka se symbole B pro doručování v tak zvaném ekonomickém režimu (stojí 19 Kč). V takovém případě dojde psaní adresátovi zpravidla do dvou pracovních dnů po odeslání.