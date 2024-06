Číšník, pokojská, kuchař: Jaké jsou letos mzdy v gastronomii?

Letošní mzdy lidí pracujících v gastronomii, tedy například kuchařů, šéfkuchařů, číšníků a pokojských vzrostly v průměru o 1014 Kč. Vyplývá to ze srovnání mezd v tomto oboru portálu Platy.cz, který se specializuje na srovnávání platů a mezd.





Letos si pracovníci v těchto oborech vydělají v průměru 32 546 Kč, loni to bylo 31 532 Kč. Příjmy se v jednotlivých krajích liší:

Praha: 38 137 Kč

Plzeňský kraj: 34 389 Kč

Karlovarský kraj: 33 581 Kč

Středočeský kraj: 32 624 Kč

Liberecký kraj: 32 035 Kč

Jihomoravský kraj: 31 664 Kč

Královéhradecký kraj: 29 477 Kč

Olomoucký kraj: 29 110 Kč

Jihočeský kraj: 29 839 Kč

Ústecký kraj: 28 594 Kč

Pardubický kraj: 28 366 Kč

Kraj Vysočina: 28 203 Kč

Zlínský kraj: 28 033 Kč

Moravskoslezský kraj: 27 530 Kč

Šéfkuchař letos bere v průměru 49 377 Kč, loni to bylo 45 820. Ukazuje to, že restauratéři a hotely kvalitní šéfkuchaře potřebují, aby dokázali uspokojit stále náročnějšího zákazníka. Polepšili si barmani, letos mají odměnu 36 104 Kč, loni to bylo 33 743 Kč, říká Miroslav Dravecký z Platy.cz a dodává: „Naopak méně si vydělají kuchaři, číšníci nebo pomocná síla do kuchyně. Stejně tak pokojské a recepční.“

