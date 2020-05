 »   »  Equa bank spouští novinku v podobě odložené platby

Equa bank má novou platební metodu pro nákupy v e-shopech, nazývá ji PlatímPak. Jde o odloženou platbu, kdy nakoupíte v e-shopu zboží, které ale fakticky zaplatíte až po jeho fyzickém doručení. Platbu vám banka schválí do 60 sekund. Zboží pak můžete zaplatit kdykoliv do 30 dní od nákupu. Služba je zdarma, uhradíte jen cenu objednávky. Můžete přes ní zaplatit zboží až do výše 25 000 Kč na jeden nákup, a to i opakovaně. Equa bank chce pomocí odložené platby přesvědčit zákazníky, aby jí při nákupech na internetu dávali přednost před platbou na dobírku.

Platební metoda PlatímPak odbourává dosud přežívající psychologické bariéry pro placení v e-shopech, kdy zákazníci buď nechtějí zadávat na internetu číslo karty, nebo nechtějí platit předem před obdržením zboží. To vše odložená platba řeší, řekl Ondřej Hák, ředitel retailového bankovnictví Equa bank.

Podle Háka jsou právě tyto bariéry důvodem, proč je u českých spotřebitelů platba na dobírku tak oblíbená, i přestože má své nevýhody.

Předpokládáme, že se v budoucnu se český trh začne blížit například německému, kde odložené platby tvoří 30–40 % plateb v e-commerce. A postupně tato metoda nahradí i u nás dobírku, upřesňuje Ondřej Hák.

Současná situace spojená s omezeními zapříčiněnými epidemií koronaviru se podepsala nejen na vyšším podílu obchodů realizovaných přes e-shopy, ale také na rozvoji digitálního bankovnictví. Podle interních čísel Equa Bank narostl za posledních několik týdnů jen počet běžných účtů otevřených on-line o 45 %.

Zatímco v době před epidemií bylo digitálně otevřeno přibližně 48 % všech nových běžných účtů v březnu a dubnu tvořil jejich podíl už více než 70 %. Klienti Equa bank si otvírali on-line nejen běžné účty, ale i spotřebitelské půjčky. Počet půjček, které si klienti zřídili prostřednictvím mobilní aplikace, vzrostl v posledních týdnech o 40 %, uvádí Petr Řehák, generální ředitel a předseda představenstva Equa bank

Jako banka je Equa bank právně vzato první bankou v nabídce odložených plateb, protože ji také provozuje. Fakticky však první není, tuto formu už nabízejí také dvě nebankovní společnosti, a to MallPay a Twisto payments. MallPay vzájemně z poloviny vlastní ČSOB a Mall Group.