 »   »  Podporu v programu Fast Track od společnosti Visa využilo už 140 fintechů

Poptávka po digitálních platbách a dalších technologických inovacích v současnosti stále roste. Do programu Fast Track od společnosti Visa zaměřeného na podporu nových technologií ve finančnictví se už zapojilo 140 fintechů. Program Fast Track poskytuje firmám individualizovaný přístup do systému Visa a jeho členové mají k dispozici online licencování, API Visa, go-to-market nástroje, online vzdělávání a expertní poradenství pro rozvoj podnikání.

Naším cílem je propojit špičkové fintechy s Visa, pomoci jim růst a rozvíjet jejich podnikání. Visa prostřednictvím programů jako je Fast Track pomáhá fintechům, mnohdy velmi malým firmám, naplno využít svůj potenciál a urychlit jejich vstup na trh, aby mohly svými inovacemi posouvat svět dál. V dnešní době je to obzvláště důležité, říká Terry Angelos, senior viceprezident a globální šéf oddělení pro fintechy ve Visa.

Partneři Visa zapojení do podpory fintechů v rámci Fast Track se v boji proti COVID-19 zaměřují na inovace a růst. Například australská společnost Airwallex se vzdala mezinárodních poplatků pro malé podniky v Austrálii a Británii. Americký Fundation zase pomáhá malým firmám rychle získat potřebný kapitál. Do programu vstoupila řada společnosti včetně fintechů, které založily ženy, firem nabízející peněženky pro digitální měny a poskytovatelé B2B a B2C řešení.Bližší informace jak se do programu zapojit najdete na informačních stránkách programu Fast Track.