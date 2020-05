 »   »  EET se znovu odkádá, pro všechny firny a podnikatele až do konce roku 2020

Elektronická evidence tržeb (EET) se odloží pro všechny vlny do konce roku 2020. V pondělí o tom rozhodla vláda, aby podpořila ekonomiku, která se zadrhla kvůli pandemii koronaviru.

Opatření se týký jak podnikatelů, kteří spadali do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak těch, kteří měli původně začít evidovat tržby 1. května. Nově tak začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021.

Vláda původně rozhodla 24. března o pozastavení EET na období 3 měsíců po skončení nouzového stavu. To by v současnosti znamenalo start EET 19. srpna 2020. Novela zákona, která odklad prodlužuje do 1. ledna 2021, teď míří do sněmovny. Ta jej projedná ve stavu legislativní nouze.