Dlužíte Monetě po splatnosti? Už ne, některé problémové úvěry získala polská Kruk

Úvěry v nominální hodnotě 297 milionů korun prodala v říjnu 2021 MONETA Money Bank společnosti Kruk Česká a Slovenská republika, s.r.o., člen skupiny Kruk S.A. prostřednictvím elektronické aukce. Nový věřitel je získal za 35 milionů korun, aukce se účastnilo celkem 47 zájemců.

Banka prodala 2950 úvěrů v selhání, tj. úvěrů, u kterých více jak 90 dnů nedošlo k úhradě splátky, všechny byly v insolvenčním řízení.

Tzv. úvěry v selhání mají na banky významný vliv. Oslabují jejich ziskovost, protože vytváří ztráty, které snižují množství peněz, které si banky vydělávají ze své úvěrové činnosti. Aby byly banky na ztráty připravené, musí si vytvářet rezervy. To znamená, že musí dávat stranou prostředky, které pokryjí očekávané ztráty. Tyto peníze pak nejsou k dispozici pro poskytování nových úvěrů ani krytí jiných ztrát. To dále snižuje zisky bank a oslabuje jejich stav. Banka s příliš mnoha špatnými úvěry nemůže řádně poskytovat úvěry podnikům, které je potřebují pro své investice a tvorbu pracovních míst. Pokud taková situace nastane u mnoha bank ve větším měřítku, může to mít dopad na ekonomiku jako celek, píše Evropská centrální banka na svém webu.

Prodej špatných úvěrů novému věřiteli je tak standardním řešením. MONETA tím získala 35 milionů před zdaněním. Celková návratnost v rámci vymáhacího procesu byla 44 %. Pokračujeme tím v plnění strategických cílů a ve snaze celkově zvýšit kvalitu našeho úvěrového portfolia, potvrdil úspěšné zakončení vymáhacího procesu prodejem nesplácených úvěrů třetí straně předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

Od začátku roku 2021 MONETA prodala špatné úvěry v nominální hodnotě 1,623 miliardy korun a vytvořila tím zisk před zdaněním ve výši 188 milionů korun.