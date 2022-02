Direct chce růst rychleji. Vydá dluhopisy s výnosem 6,85 % ročně

Direct pojišťovna vydá dluhopisy v objemu do 650 mil. Kč. Prostředky z nich jí mají pomoci k rychlejšímu růstu.

Dluhopisy Direct 6,85/26 nabídnou výnos 6,85 % p.a. se splatností 4 roky (do 23. března 2026). Emisi dluhopisů, zajištěnou 100 % akcií Direct pojištovny, organizuje finanční skupina WOOD & Company, která vykonává roli manažera emise a zároveň agenta pro zajištění.

Emitentem dluhopisů je společnost Direct Financing s.r.o., sesterská společnost pojišťovny Direct. K emisi byl uveřejněn prospekt, který je k dispozici na webu pojišťovny.

Už sedm let neustále rosteme a pravidelně se umísťujeme na prvních místech žebříčku nejrychleji rostoucích pojišťoven. Je to díky inovacím a tomu, že je pro nás klient na prvním místě. Chceme ale inovovat a růst ještě rychleji a ukazovat, jak má vypadat konečně normální pojišťovna. A k tomu nám mají pomoci nově vydané dluhopisy, uvedla mluvčí Direct pojišťovny Nela Maťašeje s tím,že obrat pojišťovny narostl na 2,6 mld. Kč a v roce 2021 měla pojišťovna zisk 98 mil. Kč.