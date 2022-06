ČSOB Penzijní společnost nabízí novou strategii pro přestup ze starého penzijka do nových fondů

Autor: Depositphotos

Třetí pilíř důchodového systému tvoří transformované a účastnické fondy. Původní penzijní připojištění se stávajícími podmínkami zaparkovalo do transformovaných fondů. Účastníci v něm mohou setrvat, ale přejít se do nich už nedá. Od roku 2013 je možné vstoupit už jen do tzv. účastnických fondů, které nabízejí tzv. doplňkové penzijní spoření (DPS). Tento produkt funguje trochu jinak než původní penzijko. Mezi hlavní rozdíly patří, že u DPS už penzijní společnosti nemusí poskytovat garanci nezáporného výnosu (mohou tak nabízet i dynamičtější investování) a není možné zde sjednat výsluhovou penzi.

ČSOB Penzijní společnost nabízí svým klientům novou strategii Postupná reinvestice. Má sloužit pro přechod z původních transformovaných fondů do těch účastnických. Jedná se tedy o přechod z původního penzijního připojištění do doplňkového penzijního spoření.

Strategie je vhodná při sjednání smlouvy spolu s převodem peněz z původního penzijního připojištění nebo z jiné penzijní společnosti, stejně jako při úhradě platby větším jednorázovým vkladem, informoval Václav Lokaj, obchodní ředitel ČSOB Penzijní společnosti.





V rámci této strategie jsou prostředky klienta jsou nejprve zainvestovány do účastnického fondu Pro penzi (fond konzervativního typu s nižší pravděpodobností významného výkyvu hodnoty investice). Pak jsou postupně během tří let převáděny do příslušné fáze Strategie životního cyklu, který závisí na tom, kolik je klientovi let. Proces rozkládání prostředků probíhá automaticky.

Cílem této strategie je omezit významný výkyv hodnoty investice v případě většího jednorázového vkladu krátce po založení smlouvy. Nová strategie tak snižuje riziko pro klienta, vysvětlil Lokaj s tím, že vysoká inflace přiměla mnoho klientů k přehodnocování rozložení úspor.

Ač staré penzijko nabízí garanci nezáporného zhodnocení, může právě kvůli velmi konzervativním investicím nabídnout dlouhodobě jen velmi nízký výnos.

S novou strategií Postupná reinvestice mohou klienti bezpečněji přestoupit do doplňkového penzijního spoření, kde si lze vybrat hned z několika fondů pro zhodnocení úspor na stáří, dodal Lokaj.

Novou strategii je možné nastavit pro nově sjednané smlouvy ve všech distribučních sítích ČSOB Penzijní společnosti, i při online sjednání.