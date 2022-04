ČSOB nabídne mladým žadatelům o úvěr na bydlení slevu z úrokové sazby

Skupina ČSOB klientům do 36 let nabídne v rámci nového programu Do vlastního slevu z úrokové sazby k úvěru na bydlení. Sleva ze sazby může činit maximálně 0,5 % a bude platná pouze po dobu první fixace.

V rámci programu skupina nabízí také cenově zvýhodněné životní pojištění Náš život.

Na slevu ve výši 0,5 % dosáhnou klienti při zřízení bankovního účtu a životního pojištění u ČSOB a v rámci financování energetické úsporné nemovitosti. Ta musí spadat do třídy A nebo B podle Průkazu energetické náročnosti budov.

Žadatelé budou moci program využít je na pořízení nemovitosti určené k vlastníu bydlení, nikoliv tedy pro investiční účely.

Žádost o úvěr je možné podat online, na pobočce bude nutné vyřídit jen podpis úvěrové smlouvy.