ČSOB garantuje na konsolidaci úvěrů sazbu 4,5 % ročně pro všechny klienty

ČSOB nabízí konsolidaci úvěrů s garantovanou sazbou 4,5 %. Časově omezené podmínky platí pro nové i stávající klienty od května do odvolání.

S půjčkou se dají konsolidovat:

běžné úvěry,

nákupy na splátky,

kreditní karty,

kontokorenty.

Podmínkou je, abyste si do ČSOB z jiné bankovní či nebankovní společnosti převedli ke konsolidaci alespoň 50 tisíc korun. V případě včasného splacení půjčky do třech měsíců ČSOB uhrazené úroky vrátí.

Součástí konsolidace od ČSOB je Flexi balíček, který umožňuje úpravu podmínek splácení. Tedy zvýšení, snížení nebo odložení splátek bez poplatku.

Konsolidace slučuje úvěry do jednoho s tím, že klient následně hradí jen jednu splátku, což může vést k úspoře na úrocích či poplatcích. V rámci konsolidace banky nabízí někdy také možnost půjčit si nějakou částku ještě nad sumu konsolidovaných úvěrů. K tomu by však měl klient přistupovat pouze v případě, že tím neohrozí budoucí splácení či finanční stabilitu nebo se dostane do dluhové spirály.