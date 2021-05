Mladí podceňují v online světě rizika. Jsou tak zranitelnější než senioři

Mladí uživatelé internetu se v online světě pohybují s větším sebevědomím než senioři. Jejich jistota ale často vede k tomu, že podceňují rizika ve výsledku jsou tak zranitelnější než senioři. Vyplývá to z průzkumu o online bezpečnosti, který pro mBank realizovala agentura STEM/MARK na vzorku 1000 respondentů.

Třetina mladých účastníků průzkumu (15 – 25 let) podle výsledků například v internetovém bankovnictví, e-mailu či na sociálních sítích občas nebo často potvrdí okno, aniž by si přečetli, o čem informuje.



Autor: Gabriela Hájková, vytvořeno z prezentace mBank Mladí se v online prostředí cítí bezpečně. Kvůli tomu se ale mohou stát snadnějším terčem pro útočníky

Možná to plyne z toho, že mladí respondenti se v online světě dobře orientují a cítí se v něm bezpečně. Senioři (65 let a více) se naproti tomu mnohem více obávají jeho nástrah.



Autor: Gabriela Hájková, vytvořeno z prezentace mBank Mladí se v online prostředí cítí bezpečně. Kvůli tomu se ale mohou stát snadnějším terčem pro útočníky

Kvůli tomu mají větší potřebu si v dané oblasti rozšiřovat obzory.



Autor: Gabriela Hájková, vytvořeno z prezentace mBank Mladí se v online prostředí cítí bezpečně. Kvůli tomu se ale mohou stát snadnějším terčem pro útočníky

S tím souvisí i míra obezřetnosti při navštěvování internetu. Mladí jsou v porovnání se seniory méně obezřetnější. Mohou se tak stát paradoxně snáze terčem útočníků.



Autor: Gabriela Hájková, vytvořeno z prezentace mBank Mladí se v online prostředí cítí bezpečně. Kvůli tomu se ale mohou stát snadnějším terčem pro útočníky

Senioři jsou si například častěji vědomi toho, že by se do internetového bankovnictví neměli přihlašovat z veřejné wi-fi a že by si měli kontrolovat, zda je otevíraná stránka zabezpečená (kontrola ikony zámku před webovou adresou). Tuto kontrolu dělají mnohem častěji než mladí uživatelé (80 vs. 53 %).

Ostražitější jsou důchodci i v oblasti hesel. Jiné heslo pro každý účet má 74 % respondentů v porovnání s polovičním podílem mladých dotázaných (36 %).



Autor: Gabriela Hájková, vytvořeno z prezentace mBank Mladí se v online prostředí cítí bezpečně. Kvůli tomu se ale mohou stát snadnějším terčem pro útočníky

Při výskytu bezpečnostních útoků pak více než třetina mladé generace (35 %) nevěděla, co má v danou chvíli dělat. Nejčastěji se obraceli na rodinu (69 %) a na svou banku (36 %). Senioři si v dané situaci nevěděli rady jen v 19 % případů.



Autor: Gabriela Hájková, vytvořeno z prezentace mBank Mladí se v online prostředí cítí bezpečně. Kvůli tomu se ale mohou stát snadnějším terčem pro útočníky

Jedním z nástrojů, který může pomoci zachránit prostředky na účtu, je dočasná blokace karty v případě, že ji nepoužíváte nebo ji nemůžete najít, ale zatím ji nechcete nechat bankou znehodnotit trvale. Hodit se může také blokace magnetického proužku. Magnetický proužek v Evropě většinou vůbec nepotřebujete, ale jeho blokace může výrazně zvýšit vaši ochranu před skimmingem. mBank umožňuje i další bezpečnostní funkce. Klienti si mohou dočasně zablokovat některé typy transakcí – například bezkontaktní nebo zahraniční platby, dále výběry z bankomatů v zahraničí, které si za transakci účtují dodatečný poplatek, či službu DCC, kterou v zahraničí nabízejí provozovatelé bankomatů a terminálů ve snaze znevýhodnit kurz, uvedl Martin Podolák, ředitel produktové a procesní divize mBank pro Českou republiku a Slovensko. Dodal, že další užitečnou funkcí je možnost nastavení limitů pro různé typy transakcí v mobilním i internetovém bankovnictví nebo odkrytí údajů karty v mobilní aplikaci, což umožní placení „v terénu“ bez nutnosti nosit kartu fyzicky s sebou.