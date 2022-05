Co je jakost při převzetí a jak ovlivňuje reklamační proces?

Prodávající garantuje spotřebiteli ze zákona tzv. jakost věci při převzetí. Prodávající tím odpovídá spotřebiteli za to, že daná věc nemá v okamžiku převzetí žádné vady, tedy ani ty skryté.

Pokud se nějaká vada na věci projeví v průběhu prvních šesti měsíců od převzetí, nastupuje vyvratitelná domněnka, že vada byla na věci už v době jejího převzetí spotřebitelem. Jinak řečeno, je to prodávající, který musí prokázat, že věc byla v době převzetí bezvadná a tzv. zákonnou domněnku vadnosti musí přesvědčivě vyvrátit, vysvětlila ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová s tím,že tuto domněnku prodávající vyvrátí nejlépe pomocí znaleckého nebo servisního posudku.





Pokud skutečnost neprokáže, máte nárok na:

opravu,

dodání nové věci,

odstoupení od smlouvy (vrácení peněz),

slevu.

Hekšová proces ilustruje na příkladu, kdy si např. 1. dubna 2022 koupíte vysavač, se kterým po nějakém čase přestanete být spokojení, protože nemá takový tah jako v době koupě. Tak ho 12. září 2022 reklamujete. Jelikož reklamaci podáváte v prvních šesti měsících od převzetí vysavače, musí vám prodávající přesvědčivě vyvrátit, že věc nebyla vadná už v době, kdy vám ji předal na prodejně či dodal domů. K tomu nestačí jedno strohé vyjádření: Mechanicky poškozeno, zdůraznila Hekšová.