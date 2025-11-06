ČNB couvla. Pětitisícovka s Michlem nebude

Jak jsme vás informovali, ČNB připravuje bankovku v nominální hodnotě 5000 Kč s holografickým přítiskem ve speciální edici ke 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ)
Na počátek historie samostatné centrální banky má poukázat vyobrazení T. G. Masaryka, který jmenoval prvního guvernéra a následně členy bankovní rady NBČ. Současnost podle ČNB reprezentuje její nynější nejvyšší představitel, guvernér Aleš Michl.
Právě portrét současného, tedy žijícího guvernéra národní banky je vnímán jako velmi nestandardní a byl předmětem vášnivé diskuze.
ČNB dnes z tohoto záměru vycouvala a Michl na bankovce zobrazen nebude.
Guvernér ČNB Aleš Michl dnes výjimečně zasáhl do procesu tvorby připravované výroční bankovky v nominální hodnotě 5000 Kč s holografickým přítiskem a rozhodl, že na něm nebude zobrazen, uvedla dnes banka v tiskové zprávě.
Podle ČNB jsou detailní náležitosti designového provedení a technického řešení bankovek v gesci sekce peněžního a platebního styku jako odborného útvaru pro zajišťování hotovostního a bezhotovostního platebního styku, a bankovní rada jejich konečnou verzi neschvaluje.
Novou podobu bankovky v nominální hodnotě 5000 Kč s holografickým přítiskem, která vzniká v rámci ČNB, představí později.