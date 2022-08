ČEZ přestal přijímat nové zákazníky, kteří ještě/už dodavatele energií mají

Změna dodavatele energií se nově komplikuje všem, kteří zvažovali přechoz k ČEZu. Energetická společnost totiž přestala přijímat nové zákazníky, kteří již svého dodavatele mají a jen chtěli jeho změnu. Tato nepříjemná novinka se týká elektřiny i plynu.

Stále však připojí odběrné místo zákazníkům, kteří se stěhují do nového bydliště, anebo jde o nové odběrné místo. Společnost ČEZ o tom informovala na svém webu s tím, že jde o krátkodobý stop stav a nemá to vliv ani na služby dodavatele poslední instance.





ČEZ: Ceny energií jsou nyní na trhu mimořádně vysoké a v průběhu každého dne se skokově mění. Situaci intenzivně analyzujeme a proto přechod od jiného dodavatele krátkodobě nenabízíme těm odběratelům, kteří svého dodavatele stále mají. Energie i nadále nabízíme všem zákazníkům, kteří se stěhují do jiného bydliště nebo potřebují připojit nové odběrné místo.

Cenu energií by téměř nikdo nezaplatil

Důvodem zastavení akceptace nových smluv pro příchozí zákazníky od konkurence však není nesolventnost ČEZu, nýbrž aktuální cena energií na burze. Nový zákazník ČEZu by platil tržní cenu, která je neskutečně vysoká. To by si drtivá většina zákazníků nemohla dovolit. Proto je pro ně levnější za stávající situace zůstat u svého dodavatele, anebo najít nového, který ještě zákazníky konkurence přijímá.

Dlužno dodat, že tzv. stop stav pro nové zákazníky má celá řada malých dodavatelů energií a nejde proto o výjimečnou situaci. ČEZ je však prvním velkým dodavatelem který k tomu také přistoupil.

Pokud jste zrovna v situaci, kdy řešíte změnu dodavatele energií, dejte si pozor na nabídku tzv. spotových (aktuálních tržních) cen. Tu odmítněte, protože při současné situaci by pro vás mohla znamenat vážné finanční riziko.