Online kalkulačka "Energie za méně" spočítá úsporu s příspěvkem od státu

Stát v podání Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Úřadu vlády České republiky spustil webovou energetickou kalkulačku, která vám spočítá, kolik vám stát přispěje na vysoké ceny energií.

Kalkulačka počítá s dvojí úsporou za roky 2022 a 2023.





První je samotný příspěvek na energie, který bude v průměru okolo 15 000 Kč, maximem je necelých 18 000 Kč.

Druhou úsporou je odpuštění poplatku za podporované zdroje energií (POZE). Tento poplatek pravidelně vidíte na své faktuře a s ním např. dotujete mj. solární elektrárny. Státní pomoc prostřednictvím odpuštění poplatků za POZE dosáhne částky 599 Kč/MWh.

Kromě kalkulčky jsou na webu i otázky a odpovědi na aktuální problematiku vysokých cen energií:

Proč nemůžeme elektřinu vyrobenou v Česku nechat pro využití jen pro české zákazníky?

Protože jsme součástí jednotného trhu EU, což se netýká jen elektřiny, ale všech výrobků a surovin. Proto nelze udělat ani to, že část z vyrobené elektřiny zadržíme v Česku pro české zákazníky a část pustíme na volný trh. Zatímco jsme vývozcem elektřiny, jsme na druhou stranu dovozcem plynu a ropy, uzavírání jednotlivých trhů s energiemi by na nás tedy mělo naopak negativní dopad.

Proč neodejdeme z lipské burzy?

Burza je pouze místem, kde se střetávají nabídka s poptávkou a obchody s elektřinou usnadňuje. Slouží proto naopak k tomu, aby vytvářela tlak na snížení ceny. Odchod z burzy by nic ve smyslu snížení ceny neřešil, naopak. Nutit ČEZ nebo další české firmy, aby elektřinu na této burze neprodávaly, nelze. Mohlo by to vést k napadení tohoto kroku nejen u tuzemských soudů, ale i u Soudního dvora Evropské unie. Na burze se navíc uzavírají také dlouhodobé kontrakty s plněním až v roce 2028 a těmto smluvním závazkům je nutné dostát. Odchod z burzy by tedy tyto kontrakty neovlivnil a kompletní odchod by stejně trval několik let.