ČEZ navrhl vyplatit nejvyšší dividendu za více než 10 let. Akcie podniku rostou

Vedení společnosti ČEZ navrhlo nejvyšší dividendu za více než deset let. Má činit 52 Kč na akcii. Pokud by návrh valná hromada posvětila, vyplatí firma nejvyšší dividendu od roku 2010. Stát, který vlastní asi 70 % společnosti, by si přišel zhruba 19,5 mld. Kč.

Akcie společnosti v reakci na zprávu stouply na šestiletá maxima. Cena akcie se dnes zvýšila až na 632,50 Kč, což je nejvyšší úroveň od začátku června 2015.